"سبيريت" الأمريكية تعلق عملياتها لأول مرة منذ 25 عاما

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "سبيريت" الأمريكية توقف رحلاتها السبت، لتصبح أول شركة طيران كبرى توقف عملياتها منذ 25 عاما، بعد فشل مفاوضات الإنقاذ مع إدارة ترامب والدائنين.

ويأتي هذا التوقف في ظل ارتفاع أسعار وقود الطائرات الذي عرقل خطط الشركة للخروج من إفلاسها الثاني. وقد باءت بالفشل، الجمعة، الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مع إدارة ترامب بشأن حزمة إنقاذ في اللحظات الأخيرة، والتي كانت مقبولة أيضا لدى مجموعة رئيسية من الدائنين.


وسيؤدي هذا القرار إلى وضع ملايين المسافرين الذين يحملون تذاكر "سبيريت" في الأشهر المقبلة في حيرة من أمرهم بشأن ترتيبات سفر بديلة، كما سيتسبب في فقدان 17 ألف موظف في الشركة لوظائفهم.

 

 ومن المرجح أيضا أن يؤدي إلغاء رحلات الشركة إلى رفع أسعار التذاكر في قطاع الطيران الأمريكي بأكمله.

وأدت أسعار وقود الطائرات المرتفعة إلى عرقلة خطط شركة "سبيريت" للخروج من إفلاسها الثاني، ولم تسفر المفاوضات مع الحكومة الفيدرالية بشأن خطة إنقاذ محتملة بقيمة 500 مليون دولار عن نتيجة مقبولة للحكومة ودائني سبيريت.
وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض، الجمعة، بأن الإدارة ستعلن على الأرجح قرارها بشأن إنقاذ شركة طيران سبيريت "اليوم أو غدا".

 
 


