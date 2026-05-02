"سبيريت" الأمريكية تعلق عملياتها لأول مرة منذ 25 عاما

وقال مصدران مطلعان على خطط شركة "سبيريت"، إن الشركة ستوقف عملياتها صباح هذا اليوم، لتصبح بذلك أول شركة طيران أمريكية كبرى توقف عملياتها منذ ما يقرب من 25 عاما.
ويأتي هذا التوقف في ظل ارتفاع أسعار وقود الطائرات الذي عرقل خطط الشركة للخروج من إفلاسها الثاني. وقد باءت بالفشل، الجمعة، الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مع إدارة ترامب بشأن حزمة إنقاذ في اللحظات الأخيرة، والتي كانت مقبولة أيضا لدى مجموعة رئيسية من الدائنين.
وسيؤدي هذا القرار إلى وضع ملايين المسافرين الذين يحملون تذاكر "سبيريت" في الأشهر المقبلة في حيرة من أمرهم بشأن ترتيبات سفر بديلة، كما سيتسبب في فقدان 17 ألف موظف في الشركة لوظائفهم.
وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض، الجمعة، بأن الإدارة ستعلن على الأرجح قرارها بشأن إنقاذ شركة طيران سبيريت "اليوم أو غدا".
أخبار متعلقة
-
ارتفاع اسعار الذهب عالميا
-
مسؤولون بمجلس الاحتياطي الأميركي: ينبغي التخلي عن سياسة خفض الفائدة
-
ارتفاع طفيف لمؤشر أسهم آسيا
-
الهند ترفع أسعار غاز البترول المسال الصناعي ووقود الطائرات
-
الإسترليني يتراجع بشكل طفيف امام الدولار واليورو
-
النفط يرتفع وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران
-
انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا
-
ارتفاع اسعار الذهب عالميا