سحب آلاف السبائك الذهبية من بنك إنجلترا خلال شهرين

الوكيل الإخباري- أشارت صحيفة التلغراف البريطانية، إلى أنه تم سحب عدة آلاف من السبائك الذهبية من خزائن بنك إنجلترا خلال الشهرين الماضيين على خلفية التوتر في العلاقات الدولية مؤخرا.



وجاء في الصحيفة: "تم سحب آلاف السبائك الذهبية من خزائن بنك إنجلترا منذ أواخر العام الماضي وسط مخاوف بشأن تأثير الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".



ونقلت الصحيفة عن بيانات للبنك المذكور، أنه تم إخراج نحو ثمانية آلاف سبيكة من الذهب من مخازن البنك خلال الشهرين الماضيين، وهو ما يمثل نحو 2% من إجمالي المخزون المحفوظ هناك.

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وقال نائب محافظ البنك ديف رامسدين للصحيفة، إن هذا يرجع إلى أن الأسعار في سوق العقود الآجلة في نيويورك، ارتفعت فوق سعر السوق الفورية في لندن، كما يشعر المتعاملون بالقلق إزاء احتمال فرض ترامب رسوما جمركية على دخول سبائك الذهب.



ومع ذلك، كما أكد رامسدين، سيقوم البنك بالوفاء بكل التزاماته، على الرغم من التأخيرات المحتملة بسبب نقل سبائك الذهب إلى الخارج.



وأضاف: "إنها عملية منظمة للغاية. ويجدر التأكيد على أنه مقارنة ببعض الأسواق التي نتحدث عنها عادة، فإن الذهب هو الأصول المادية الملموسة، وبالتالي هناك قيود لوجستية وأمنية حقيقية".



وكانت تقارير سابقة قد ذكرت، أن الولايات المتحدة زادت وارداتها من الذهب بشكل حاد في نوفمبر من العام الماضي: ما يقرب من ضعف القيمة الشهرية المتوسطة للأشهر العشرة السابقة.



كذلك تضاعفت الواردات تقريبا على الأساس الشهري والسنوي، لتصل قيمتها إلى 2.16 مليار دولار.



وبذلك أصبحت مشتريات هذا المعدن النفيس في نوفمبر هي الأعلى منذ يونيو 2021، متجاوزة حاجز الـ2 مليار دولار للمرة الأولى خلال هذه الفترة.



وقبل أيام، رجح محللو "سيتي غروب" احتمال ارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة في الأشهر الثلاثة المقبلة بسبب حالة عدم الاستقرار الناجمة عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.