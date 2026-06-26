سعر الألمنيوم يتجه لرابع انخفاض أسبوعي والحديد لسابع خسارة أسبوعية

وكان المعدن الخفيف في طريقه لتسجيل خسائر بنحو 7 بالمئة خلال الأسبوع، بعدما عزز اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران التوقعات باستئناف الشحنات من منطقة تمثل قرابة عشر الإنتاج العالمي، وفقا لوكالة (بلومبرغ).
وتراجع سعر الألمنيوم بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3,158 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن عند الساعة 11:10 صباحا بتوقيت شنغهاي. كما هبطت المعادن الأساسية الأخرى، إذ انخفض النحاس 0.9 بالمئة وتراجع النيكل 1 بالمئة.
كما يتجه خام الحديد إلى تسجيل سابع خسارة أسبوعية على التوالي، في أكبر سلسلة تراجع منذ 2022، مع ضعف الطلب الموسمي وانخفاض هوامش أرباح مصانع الصلب.
وانخفضت العقود المستقبلية للمادة المستخدمة في صناعة الصلب إلى 96.95 دولار للطن في سنغافورة اليوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها خلال الجلسة منذ شباط. وتراجعت الأسعار 1.5 بالمئة خلال الأسبوع، فيما تتجه العقود إلى تسجيل ثاني انخفاض شهري على التوالي.
وتراجعت العقود الآجلة لخام الحديد بنسبة 0.4 بالمئة إلى 97.15 دولار للطن عند الساعة 10:40 صباحا في سنغافورة. وفي الصين، تراجعت أيضا أسعار خام الحديد في بورصة داليان، وأسعار الصلب في بورصة شنغهاي.
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