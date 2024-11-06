سعر البيتكوين يسجل رقما قياسيا يفوق 75 ألف دولار

الوكيل الإخباري- تجاوزت العملة الرقمية الأشهر في العالم، البيتكوين، حاجز الـ 75.000 دولار لأول مرة في تاريخها اليوم الأربعاء، وذلك على خلفية مراهنة المتداولين على فوز دونالد ترامب في السباق إلى البيت الأبيض، إذ ينظر إلى الملياردير الجمهوري باعتباره مرشحا داعما للعملات المشفرة.

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وقد حققت عملة البيتكوين، التي تحتفظ بمكانتها كأكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، ارتفاعا ملموسا بلغ حوالي 8% ليصل سعرها إلى 75.005 دولار في الساعة 03:08 بتوقيت غرينيتش، متفوقة بذلك على قمتها القياسية السابقة التي سجلتها في مارس/آذار الماضي، والتي كانت 73.797،98 دولار.



لكن بعد هذا الارتفاع الملحوظ، بدأت العملة في استعادة أنفاسها، حيث تراجعت قليلا إلى 73.923 دولار عند الساعة 03:30 بتوقيت غرينيتش. كما شهدت العملة الرقمية الأخرى الرئيسية، الإيثيريوم، ارتفاعا بنسبة 6% ليصل سعرها إلى 2.585 دولار.



وتجدر الإشارة إلى ان ترامب يعتبر من كبار المشجعين على تداول العملات الرقمية، إذ سبق وان تعهد خلال حملته الانتخابية بجعل البلاد "عاصمة للبيتكوين والعملات الرقمية"، عبر فرض تشريعات وإطارات تنظيمية مرنة للغاية.