سعر البيتكوين يسجل رقما قياسيا يفوق 75 ألف دولار

لكن بعد هذا الارتفاع الملحوظ، بدأت العملة في استعادة أنفاسها، حيث تراجعت قليلا إلى 73.923 دولار عند الساعة 03:30 بتوقيت غرينيتش. كما شهدت العملة الرقمية الأخرى الرئيسية، الإيثيريوم، ارتفاعا بنسبة 6% ليصل سعرها إلى 2.585 دولار.
وتجدر الإشارة إلى ان ترامب يعتبر من كبار المشجعين على تداول العملات الرقمية، إذ سبق وان تعهد خلال حملته الانتخابية بجعل البلاد "عاصمة للبيتكوين والعملات الرقمية"، عبر فرض تشريعات وإطارات تنظيمية مرنة للغاية.
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