سعر الحديد يصعد عالميا

ارتفعت العقود المستقبلية لليوم الرابع على التوالي في سنغافورة، وصعدت بأكثر من 11 بالمئة هذا الأسبوع، لتنضم إلى موجة واسعة النطاق شملت معظم الأصول ذات المخاطر، بما في ذلك العديد من السلع، وفقا لموقع (بلومبرغ) الاقتصادي.
ارتفعت العقود المستقبلية 3.5 بالمئة إلى 101.95 دولار للطن في تمام الساعة 2:24 مساءً بتوقيت سنغافورة، وتتجه نحو أعلى مستوى عند الإغلاق منذ آب. وصعدت العقود المقومة باليوان في بورصة داليان الصينية، كما تقدمت العقود المستقبلية للصلب في شنغهاي.
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