سعر الحديد يصعد عالميا

الوكيل الإخباري- يتجه خام الحديد نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ نيسان، حيث تجاوزت العقود المستقبلية 100 دولار للطن، بعدما كشف المسؤولون في الصين عن مجموعة من المبادرات لدعم النمو لدى أكبر مستخدم لمكون صناعة الصلب.

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ارتفعت العقود المستقبلية لليوم الرابع على التوالي في سنغافورة، وصعدت بأكثر من 11 بالمئة هذا الأسبوع، لتنضم إلى موجة واسعة النطاق شملت معظم الأصول ذات المخاطر، بما في ذلك العديد من السلع، وفقا لموقع (بلومبرغ) الاقتصادي.