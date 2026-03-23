سعر الغاز الأوروبي يستأنف الارتفاع

وارتفعت العقود القياسية بنسبة تزيد عن 5 بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، مما محا الخسائر التي سجلتها في الجلسة السابقة، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
ودخلت الحرب الآن أسبوعها الرابع دون وجود أي بادرة لخفض التصعيد. وتوقفت حركة الشحن عبر مضيق هرمز فعلياً هذا الشهر، مما أدى إلى قطع ما يقرب من 20 بالمئة من تدفقات الغاز الطبيعي المسال العالمية، في حين توقفت أكبر محطة للغاز المسال في قطر وتضررت حوالي 17 بالمئة من قدراتها الإنتاجية.
وقالت قطر إن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى 5 سنوات للعودة إلى مستويات ما قبل الحرب.
وارتفعت اليوم العقود المستقبلية المتداولة في هولندا لأقرب شهر، وهي المعيار القياسي للغاز في أوروبا، بنسبة 4.7 بالمئة لتصل إلى 62.02 يورو لكل ميغاواط.
