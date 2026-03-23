سعر الغاز الأوروبي يستأنف الارتفاع

الوكيل الإخباري- استأنفت العقود المستقبلية للغاز الطبيعي في أوروبا مكاسبها مع ترقب التجار لتبادل التهديدات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، مما زاد من حالة القلق في سوق متقلبة بالفعل.

وارتفعت العقود القياسية بنسبة تزيد عن 5 بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، مما محا الخسائر التي سجلتها في الجلسة السابقة، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.



ودخلت الحرب الآن أسبوعها الرابع دون وجود أي بادرة لخفض التصعيد. وتوقفت حركة الشحن عبر مضيق هرمز فعلياً هذا الشهر، مما أدى إلى قطع ما يقرب من 20 بالمئة من تدفقات الغاز الطبيعي المسال العالمية، في حين توقفت أكبر محطة للغاز المسال في قطر وتضررت حوالي 17 بالمئة من قدراتها الإنتاجية.