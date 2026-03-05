الخميس 2026-03-05 08:08 م

سعر الغاز الطبيعي في أوروبا يستأنف الصعود

و
أرشيفية
 
الخميس، 05-03-2026 07:46 م

الوكيل الإخباري-  استأنفت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أقوى موجة صعود لها منذ سنوات، مع استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب في الشرق الأوسط في إرباك أسواق الطاقة.

وقفزت العقود الآجلة القياسية بنسبة وصلت إلى 13 بالمئة، اليوم الخميس، بعدما تراجعت في اليوم الماضي مع تقييم السوق جدوى خطة أميركية لضمان المرور الآمن لناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهي خطة تفتقر إلى تفاصيل حتى الآن.


ويواصل المتعاملون تسعير حدوث اضطرابات كبيرة في الإمدادات في جميع أنحاء العالم، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.


وكانت أسعار الغاز في أوروبا، قد قفزت إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أغلقت قطر مجمع رأس لفان، أكبر محطة لتصدير الغاز المُسال في العالم، عقب هجوم بطائرة مسيرة إيرانية.


وتوقفت حركة مرور ناقلات الغاز عبر مضيق هرمز إلى حد كبير، ويشكل المسار الملاحي عادةً معبراً لنحو خُمس إمدادات الغاز المُسال عالمياً.


وارتفعت العقود الآجلة الهولندية الأقرب استحقاقاً، وهي مؤشر لأسعار الغاز في أوروبا، بنسبة 9.2 بالمئة لتصل إلى 53.26 يورو لكل ميغاواط ساعة .

 
 


