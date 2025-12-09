الثلاثاء 2025-12-09 11:21 م

سعر الفضة يرتفع إلى مستوى قياسي جديد في بورصة "كومكس"

سعر الفضة يرتفع إلى مستوى قياسي جديد في بورصة "كومكس"
سعر الفضة يرتفع إلى مستوى قياسي جديد في بورصة "كومكس"
الثلاثاء، 09-12-2025 09:52 م
الوكيل الإخباري-   سجلت عقود الفضة الآجلة في بورصة "كومكس"، التابعة لبورصة نيويورك للسلع، اليوم الثلاثاء، مستوى قياسيًا جديدًا، متجاوزة حاجز 60 دولارًا للأونصة، وفقًا لبيانات التداول.اضافة اعلان


ووفقًا لبيانات التداول، ارتفع سعر المعدن عند الساعة 18:22 بتوقيت موسكو بنسبة 2.77% ليصل إلى 60.025 دولارًا للأونصة، قبل أن يواصل الصعود إلى 60.28 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 18:27، محققًا زيادة قدرها 3.21%.

وقد ارتفعت أسعار الفضة منذ بداية العام بنسبة 102%، وسط توقعات بأن تواصل مسارها الصعودي وتحقيق مزيد من الارتفاعات خلال العام المقبل.

ويُعكس هذا الارتفاع جاذبية المعدن كملاذ آمن للمستثمرين في ظل تقلبات الأسواق العالمية، والفجوة الكبيرة بين العرض والطلب، كما ارتفع الطلب الصناعي على الفضة بشكل لافت، مدفوعًا بقطاعات مثل الطاقة النظيفة (الخلايا الشمسية)، وصناعة السيارات الكهربائية والإلكترونيات، إضافة إلى إدراجه ضمن قائمة المعادن الاستراتيجية في الولايات المتحدة.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

معان: استعدادات للمؤتمر الاستثماري الأول

أخبار محلية معان: استعدادات للمؤتمر الاستثماري الأول

الأردن يشارك في اجتماعات الدورة الـ28 للمجلس الوزاري العربي للسياحة

أخبار محلية الأردن يشارك في اجتماعات الدورة الـ28 للمجلس الوزاري العربي للسياحة

أمانة عمّان تعلن الطوارئ القصوى استعداداً للمنخفض الجوي

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن الطوارئ القصوى استعداداً للمنخفض الجوي

ل

أخبار محلية توزيع الكهرباء توظف تقنيات الدرون والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة التشغيل والسلامة

ب

أخبار محلية ديوان المحاسبة يعقد ورشة متخصصة حول القيمة المضافة في تدقيق الأداء للتعليم المهني

الغذاء والدواء" تُصدر 74 إنذارًا وتغلق منشآت بالشمع الأحمر

أخبار محلية الغذاء والدواء" تُصدر 74 إنذارًا وتغلق منشآت بالشمع الأحمر

ل

ترند الأردن يكشر عن أنيابه ويعلن نفسه أقوى هجوم في كأس العرب

ارشيفية

أخبار محلية رسمياً .. النشامى في مواجهة أسود الرافدين الجمعة القادمة



 




الأكثر مشاهدة