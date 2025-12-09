سعر الفضة يرتفع إلى مستوى قياسي جديد في بورصة "كومكس"

ووفقًا لبيانات التداول، ارتفع سعر المعدن عند الساعة 18:22 بتوقيت موسكو بنسبة 2.77% ليصل إلى 60.025 دولارًا للأونصة، قبل أن يواصل الصعود إلى 60.28 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 18:27، محققًا زيادة قدرها 3.21%.
وقد ارتفعت أسعار الفضة منذ بداية العام بنسبة 102%، وسط توقعات بأن تواصل مسارها الصعودي وتحقيق مزيد من الارتفاعات خلال العام المقبل.
ويُعكس هذا الارتفاع جاذبية المعدن كملاذ آمن للمستثمرين في ظل تقلبات الأسواق العالمية، والفجوة الكبيرة بين العرض والطلب، كما ارتفع الطلب الصناعي على الفضة بشكل لافت، مدفوعًا بقطاعات مثل الطاقة النظيفة (الخلايا الشمسية)، وصناعة السيارات الكهربائية والإلكترونيات، إضافة إلى إدراجه ضمن قائمة المعادن الاستراتيجية في الولايات المتحدة.
روسيا اليوم
