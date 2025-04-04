سعر النحاس يهوي بأكثر من 5% مسجلاً أكبر انخفاض منذ تموز 2022

الوكيل الإخباري- انخفض سعر النحاس بأكثر من 5 بالمئة، اليوم الجمعة، بعد أن أعلنت الصين أنها ستفرض رسوماً إضافية على الواردات الأميركية، رداً على الرسوم الجمركية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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وهوى النحاس، بنسبة 5.1 بالمئة ليصل إلى 8,890.50 دولار للطن، وهو أكبر انخفاض له، خلال يوم واحد، منذ تموز 2022، بحسب ما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية.

والنحاس هو عنصر حيوي لتخزين الطاقة والمركبات الكهربائية والألواح الشمسية وتوربينات الرياح.