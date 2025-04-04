سعر النحاس يهوي بأكثر من 5% مسجلاً أكبر انخفاض منذ تموز 2022

وهوى النحاس، بنسبة 5.1 بالمئة ليصل إلى 8,890.50 دولار للطن، وهو أكبر انخفاض له، خلال يوم واحد، منذ تموز 2022، بحسب ما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية.
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