سعر النحاس يواصل التراجع مع تجدد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب

وهبط سعر المعدن الصناعي لليوم الثالث على التوالي إلى قرابة 12800 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن، مسجلاً خسائر بنحو 2.9 بالمئة منذ يوم الجمعة الماضي، في مسار يضعه على أعتاب أسوأ أداء أسبوعي له منذ نيسان. وفي إشارة تعكس فتور آفاق الاستهلاك على المدى القريب، ارتفعت المخزونات في مستودعات بورصات العقود المستقبلية في لندن وشنغهاي ونيويورك إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2003.
وانخفض سعر النحاس بنسبة 0.9 بالمئة إلى 12793 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن اعتباراً من الساعة 11:24 صباحاً بتوقيت شنغهاي. كما تراجعت أسعار معادن أساسية أخرى، إذ هبط القصدير بنسبة 2 بالمئة والنيكل بنسبة 1.5 بالمئة.
