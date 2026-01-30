سعر النفط يرتفع بنسبة 5% على خلفية تهديدات ترامب لإيران

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5%، الخميس وبلغت مستويات لم تعهدها منذ آب الماضي، مدفوعة بتهديدات تدخل أميركي في إيران قد يعرقل إنتاج البلاد وإمدادات الخام العالمية.

