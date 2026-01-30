الجمعة 2026-01-30 01:19 ص

سعر النفط يرتفع بنسبة 5% على خلفية تهديدات ترامب لإيران

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5%، الخميس وبلغت مستويات لم تعهدها منذ آب الماضي، مدفوعة بتهديدات تدخل أميركي في إيران قد يعرقل إنتاج البلاد وإمدادات الخام العالمية.

وقال خورخي ليون من مؤسسة "ريستاد إنرجي" للطاقة إن "سرعة تفاعل أسعار النفط تشير إلى أن الأسواق تنظر إلى تحرك عسكري أميركي ضد إيران على أنه خطر حقيقي ووشيك" وإن "احتمال تدخل مباشر" يتزايد.

 
 


