سعر خام الحديد يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ تشرين الثاني

وتراجعت العقود المستقبلية لخام الحديد المستخدم في صناعة الصلب إلى أقل من 103 دولارات للطن للمرة الأولى منذ بداية الشهر، وفقا لوكالة (بلومبيرغ) الاقتصادي، اليوم الجمعة.
وتراجعت العقود المستقبلية لخام الحديد بنسبة 1.3 بالمئة إلى 102.95 دولار للطن عند الساعة 11:37 صباحاً في سنغافورة، متجهة نحو انخفاض أسبوعي بنحو 5 بالمئة. كما انخفضت العقود المقوّمة باليوان في داليان، إلى جانب هبوط أسعار الصلب في شنغهاي.
وتأثر تداول المعادن الأساسية في بورصة لندن للمعادن أيضاً بحالة العزوف عن المخاطرة التي اجتاحت الأسواق المالية هذا الأسبوع، عقب أحدث تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية.
وتراجع سعر النحاس بنسبة 0.3 بالمئة اليوم الجمعة، متجهاً نحو انخفاض أسبوعي بنحو 2 بالمئة. كما أصبح الألمنيوم في طريقه لتسجيل تراجع مماثل خلال الأسبوع.
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