سعر خام برنت يغلق فوق 100 دولار لأول مرة منذ 2022

الوكيل الإخباري- استقر سعر خام برنت مساء الخميس فوق 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ آب 2022، في ظل بقاء ملايين البراميل عالقة في الخليج العربي، مما أدى إلى أكبر اضطراب في سوق النفط في التاريخ.

