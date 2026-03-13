سعر خام برنت يغلق فوق 100 دولار لأول مرة منذ 2022

وقفز المؤشر العالمي بأكثر من 9 بالمئة، إذ أشارت هجمات متعددة على سفن في الخليج العربي إلى أن حملة إيران لتعطيل الملاحة البحرية قد تتوسع لتشمل مناطق أخرى غير مضيق هرمز الحيوي.
