سعر نفط برنت يهبط إلى ما دون 62 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 2021

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات التداولات هبوط سعر نفط "برنت" إلى مستوى دون 62 دولارا مقابل البرميل لأول مرة منذ أبريل عام 2021.

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وتسارعت وتائر انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى ما بين 3 و3.5% يوم الثلاثاء.