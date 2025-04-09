الأربعاء 2025-04-09 01:37 ص
 

سعر نفط برنت يهبط إلى ما دون 62 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 2021

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 09-04-2025 12:34 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات التداولات هبوط سعر نفط "برنت" إلى مستوى دون 62 دولارا مقابل البرميل لأول مرة منذ أبريل عام 2021.

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وتسارعت وتائر انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى ما بين 3 و3.5% يوم الثلاثاء.

 

وحتى الساعة 22:17 بتوقيت موسكو كان سعر العقود الآجلة لخام برنت، تسليم يونيو، منخفضا بنسبة 3.41%، ليصل إلى 62.02 دولار للبرميل، وقبل ذلك هبط إلى ما دون 62 دولارا لأول مرة منذ 7 أبريل عام 2021.

وتراجع سعر عقود خام غرب تكساس المتوسط WTI، تسليم مايو، بنسبة 3.49%، ليصل إلى 58.57 دولار مقابل البرميل.

وتشهد الأسواق العالمية انخفاضا لأسعار النفط على خلفية "الحرب التجارية" التي بدأت بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض الرسوم الجمركية على معظم دول العالم.

 
gnews

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