سعر نفط برنت يهبط إلى ما دون 62 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 2021

وتراجع سعر عقود خام غرب تكساس المتوسط WTI، تسليم مايو، بنسبة 3.49%، ليصل إلى 58.57 دولار مقابل البرميل.
وتشهد الأسواق العالمية انخفاضا لأسعار النفط على خلفية "الحرب التجارية" التي بدأت بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض الرسوم الجمركية على معظم دول العالم.
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