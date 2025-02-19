سفينة عملاقة تتجه لدولة عربية لحفر بئر بترولي باحتياطات ضخمة

وبدأت المنصة العمل في أغسطس 2005، ولديها القدرة على إنتاج 70 ألف برميل يوميا النفط 75 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا، وتستخدم الأحواض الجافة في صيانة السفن وبنائها وتحديثها، ومن أبرز الشركات في دبي هي شركة الأحواض الجافة العالمية.
الزهراء
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