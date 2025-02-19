الأربعاء 2025-02-19 09:59 ص
 

سفينة عملاقة تتجه لدولة عربية لحفر بئر بترولي باحتياطات ضخمة

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 19-02-2025 09:27 ص
الوكيل الإخباري-  أفادت آخر تحديثات قطاع النفط على منصة الطاقة المتخصصة، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، بأن السفينة “باوباب إيفواريان إم في 10” ستتوجه إلى أحد الأحواض الجافة في دبي بالإمارات، لإجراء أعمال التجديد اللازمة لاستمرار الإنتاج من حقل باوباب في المياه العميقة حتى عام 2038.اضافة اعلان


وبدأت المنصة العمل في أغسطس 2005، ولديها القدرة على إنتاج 70 ألف برميل يوميا النفط 75 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا، وتستخدم الأحواض الجافة في صيانة السفن وبنائها وتحديثها، ومن أبرز الشركات في دبي هي شركة الأحواض الجافة العالمية.

الزهراء
 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

اقتصاد محلي عطاء لشراء كميات من القمح

تعبيرية

منوعات كيف تعمل سخانات رقائق الألومنيوم على تحسين كفاءة الطاقة في تدفئة المناشف الكهربائية

أرشيفية

عربي ودولي خطوة كويتية "قد" تعيد الجنسية لأشخاص سحبت منهم

غ

منوعات بعد شم رائحة المومياوات المصرية القديمة… مفاجأة تصيب العلماء

تعبيرية

أسواق ومال سفينة عملاقة تتجه لدولة عربية لحفر بئر بترولي باحتياطات ضخمة

جانب من الاحتفالات

منوعات جنازة شابين تتحول إلى فرح في الجزائر - فيديو

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يقيل جميع المدعين العامين المعينين من طرف بايدن

أرشيفية

عربي ودولي اتهام الرئيس البرازيلي السابق بمحاولة الانقلاب للبقاء في السلطة



 



الأكثر مشاهدة