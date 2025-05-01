سقوط حر لأسعار الذهب عالميا وهذه الأسباب وراء الانهيار

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط قوة الدولار، وحالة من عدم اليقين بشأن السياسات التجارية لأميركا، وكذلك ترقب لتقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة.

اضافة اعلان



وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير أمس الأربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتوقع إبرام اتفاقات أولية للرسوم الجمركية مع بعض الشركاء التجاريين في غضون أسابيع، لكن لا توجد محادثات رسمية مع الصين.



وفي سياق منفصل، كشفت بيانات اقتصادية انكماش الناتج المحلي الإجمالي لأميركا بنحو 0.3% في أول 3 أشهر من العام الجاري، مقابل توقعات بنموه 0.2%. وتعد تلك هي المرة الأولى التي ينكمش فيها الاقتصاد الأميركي منذ 3 سنوات، وسط اندفاع الشركات لاستيراد السلع قبل فرض إدارة ترامب للرسوم الجمركية.



هذا وتترقب السوق الآن تقرير الوظائف غير الزراعية الذي سيصدر غداً الجمعة في أميركا للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية الذي سيتبناه الفدرالي الأميركي، وسط توقعات بتباطؤ التوظيف دون تغيير في معدل البطالة البالغ 4.2%.



وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 2.6% إلى 3232.5 دولار للأونصة.