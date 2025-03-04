سلوك ترامب يؤجج سعر الذهب

وبحلول الساعة 13:05 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل المقبل (Comex) بنسبة 0.87% إلى 2925.70 دولار للأونصة.
في حين ارتفعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.79% إلى 2915.68 دولار للأونصة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب على الواردات من المكسيك وكندا حيز التنفيذ في الساعة 05:01 بتوقيت غرينتش. كما ضاعف الرئيس الأمريكي الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%.
وردت الصين على الفور بفرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين 10% و15% على بعض الواردات الأمريكية اعتبارا من 10 مارس الجاري وسلسلة من القيود التصديرية الجديدة على كيانات أمريكية معينة.
وقال رئيس الأبحاث في سوق "بوليون فولت" أدريان آش: "مع تحقيق ترامب للفوضى التي وعد بها في الانتخابات الأمريكية، ينضم المستثمرون الغربيون إلى البنوك المركزية في الأسواق الناشئة في شراء الذهب كأداة للتحوط".
-
أخبار متعلقة
-
أي الدول تمتلك أكبر احتياطيات المعادن النادرة على مستوى العالم؟
-
انخفاض أسعار النفط بعد قرار "أوبك+"
-
الصين تفرض رسوما جمركية إضافية على المنتجات الأميركية
-
دول "أوبك+" تقرر البدء بزيادة إنتاج النفط اعتبارا من أبريل
-
انخفاض المؤشرات الأميركية بشكل كبير
-
ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو
-
"فيتش" تؤكد تصنيف ألمانيا الائتماني عند AAA مع توقعات مستقرة
-
هل تلاشت مخاوف انفجار فقاعة بأسواق الأسهم الأميركية؟