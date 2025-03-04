الثلاثاء 2025-03-04 02:14 م
 

سلوك ترامب يؤجج سعر الذهب

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أرشيفية
الثلاثاء، 04-03-2025 01:59 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدفوعة بالطلب على الملاذ الآمن مع اندلاع صراعات تجارية بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 13:05 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل المقبل (Comex) بنسبة 0.87% إلى 2925.70 دولار للأونصة.

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في حين ارتفعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.79% إلى 2915.68 دولار للأونصة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".


ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب على الواردات من المكسيك وكندا حيز التنفيذ في الساعة 05:01 بتوقيت غرينتش. كما ضاعف الرئيس الأمريكي الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%.


وردت الصين على الفور بفرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين 10% و15% على بعض الواردات الأمريكية اعتبارا من 10 مارس الجاري وسلسلة من القيود التصديرية الجديدة على كيانات أمريكية معينة.


وقال رئيس الأبحاث في سوق "بوليون فولت" أدريان آش: "مع تحقيق ترامب للفوضى التي وعد بها في الانتخابات الأمريكية، ينضم المستثمرون الغربيون إلى البنوك المركزية في الأسواق الناشئة في شراء الذهب كأداة للتحوط".

 

RT

 
gnews

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