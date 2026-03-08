سهم أرامكو السعودية يحقق أكبر قفزة منذ 2023 وسط اضطراب أسواق الطاقة

وارتفع السهم بما يصل إلى 4.9% في أول جلسة تداول بعد صعود سعر خام برنت العالمي إلى أكثر من 90 دولارا للبرميل يوم الجمعة الماضي، وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط عند إعادة فتح الأسواق العالمية.
ويأتي ذلك في وقت يرجح فيه أن يواصل النفط مكاسبه خلال الأيام المقبلة، بعدما بدأت الإمارات العربية المتحدة والكويت خفض إنتاجهما النفطي، في ظل تعقيد العبور بمضيق هرمز الحيوي، الذي تمر عبره نحو خمس صادرات الطاقة العالمية.
وكانت أرامكو السعودية قد رفعت الأسبوع الماضي سعر خامها الرئيسي للمشترين في آسيا لشهر أبريل بأكبر زيادة منذ أغسطس 2022، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وفي السياق ذاته، أعلنت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين اعتراض هجمات إيرانية ليلة السبت–الأحد، رغم تصريحات رئيس إيران بأنه أصدر توجيهات بعدم استهداف أي دولة لا تشن هجمات على بلاده.
وكان متعاملون في سوق الطاقة قد حذروا قبل تطورات عطلة نهاية الأسبوع من احتمال وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل خلال أيام، ما لم يحدث تراجع في التوترات أو تغيير في القيود المفروضة على مرور السفن عبر مضيق هرمز.
وفي ظل هذه التطورات، قامت أرامكو السعودية بإعادة توجيه بعض شحنات النفط إلى منشآتها في مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر لتفادي الاختناقات المحتملة في طرق الإمداد.
