سهم "أرامكو" عند أدنى مستوى في نحو 5 أعوام

وبحلول الساعة 11:35 بتوقيت موسكو، انخفض سهم "أرامكو" بنسبة 0.27% إلى 25.55 ريال سعودي، وفقا لما أظهرته التداولات.
وكانت شركة "أرامكو" قد أعلنت عن تحقيق أرباح بقيمة 106.25 مليار دولار خلال العام الماضي 2024 بانخفاض نسبته 12% عن العام الأسبق 2023.
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