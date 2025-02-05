الأربعاء 2025-02-05 04:22 م
 

سوريا.. ارتفاع الدولار بأكثر من 21% في السوق الموازية

ا
أرشيفية
الأربعاء، 05-02-2025 03:59 م

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية في سوريا في تعاملات اليوم الأربعاء بأكثر من 21% واقترب من مستوى 10 آلاف ليرة للدولار.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في دمشق اليوم 9500 ليرة للشراء و9700 ليرة للمبيع بارتفاع نسبته 21.25% عن سعر يوم أمس.

وسجلت العملة الأمريكية نفس سعر الصرف في حلب، أما في إدلب فقد بلغ سعر صرف 9600 ليرة للشراء و9700 ليرة للمبيع، وفي الحسكة سجل الدولار 9700 ليرة للشراء و9800 ليرة للمبيع، وفقا لصحفية "الليرة اليوم" في شبكة "فيسبوك".

اضافة اعلان


يذكر أن الدولار سجل أمس 7800 ليرة للشراء و7900 ليرة للمبيع في دمشق.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال سوريا.. ارتفاع الدولار بأكثر من 21% في السوق الموازية

ا

عربي ودولي إيطاليا.. سلسلة هزات أرضية تضرب منطقة نابولي البركانية

علم المملكة العربية السعودية

عربي ودولي السعودية ترد على ترامب.. لا علاقات مع "إسرائيل" دون دولة فلسطينية

22

المرأة والجمال أفضل العادات اليومية للحفاظ على صحة وجمال القدمين

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية فقط ليوم واحد ..تنويه من ترخيص السواقين والمركبات

جانب من اجتماع اللجنة

شؤون برلمانية كريشان: الملك يولي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جل الاهتمام

فل

المرأة والجمال كيفية تبييض الأسنان في المنزل بطرق طبيعية وآمنة

وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تستقبل المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة



 



الأكثر مشاهدة