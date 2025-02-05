سوريا.. ارتفاع الدولار بأكثر من 21% في السوق الموازية

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية في سوريا في تعاملات اليوم الأربعاء بأكثر من 21% واقترب من مستوى 10 آلاف ليرة للدولار.



وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في دمشق اليوم 9500 ليرة للشراء و9700 ليرة للمبيع بارتفاع نسبته 21.25% عن سعر يوم أمس.



وسجلت العملة الأمريكية نفس سعر الصرف في حلب، أما في إدلب فقد بلغ سعر صرف 9600 ليرة للشراء و9700 ليرة للمبيع، وفي الحسكة سجل الدولار 9700 ليرة للشراء و9800 ليرة للمبيع، وفقا لصحفية "الليرة اليوم" في شبكة "فيسبوك".

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يذكر أن الدولار سجل أمس 7800 ليرة للشراء و7900 ليرة للمبيع في دمشق.