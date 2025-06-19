الخميس 2025-06-19 02:59 م
 

سوريا تبدأ أول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر "سويفت" منذ اندلاع الحرب

مشهد عام لبنك سوريا المركزي
مشهد عام لبنك سوريا المركزي
 
الخميس، 19-06-2025 01:07 م
الوكيل الإخباري- قال حاكم مصرف سوريا المركزي، إن سوريا نفذت هذا الأسبوع أول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر نظام سويفت منذ اندلاع الحرب.اضافة اعلان


وأضاف "أول معاملة تجارية كانت من بنك سوري إلى بنك إيطالي والباب مفتوح أمام المزيد".
 
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