شركات الإنتاج الغذائي البريطانية تطالب بتقليص الإجراءات الرقابية

الوكيل الإخباري- دعت مجموعة من أبرز شركات التجزئة والإنتاج الغذائي في بريطانيا، من بينها Marks & Spencer وSainsbury’s وAsda، وشركات أخرى، الاتحاد الأوروبي إلى تقليص الإجراءات الرقابية على المواد الغذائية والمشروبات العابرة للقنال الإنجليزي وبحر إيرلندا، والتي تسببت في تكاليف إضافية تُقدَّر بمليارات الجنيهات الإسترلينية.

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ووفق صحيفة الغارديان البريطانية، جاءت هذه الدعوة قبل قمة مرتقبة في 19 أيار المقبل، يُأمل أن تُعيد رسم ملامح العلاقات التجارية بين الجانبين بعد خمس سنوات من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).



وطالبت الشركات السياسيين بالتوصل إلى اتفاق بشأن الفحوص الصحية والصحة النباتية، يشمل اتفاقًا بيطريًا ويؤدي إلى توحيد أو الاعتراف المتبادل بقواعد سلامة الغذاء.



وحذّرت الرسالة من أن القواعد الحالية تعرقل وصول مجموعة واسعة من المنتجات إلى الأسواق المحلية والدولية بأفضل الأسعار الممكنة.



كما أعربت الشركات عن استعدادها لتقديم "دعم عملي للتغلب على العقبات الموجودة".



ويأتي هذا التحرك في سياق جهود أوسع لإعادة ضبط العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في ظل مساعٍ موازية لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.



ويُذكر، أن الحكومة البريطانية فرضت الأسبوع الماضي حظرًا على استيراد منتجات اللحوم والألبان من بعض الدول الأوروبية، في محاولة لمنع انتشار مرض الحمى القلاعية بعد ظهور حالات جديدة في أوروبا.

