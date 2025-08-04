شركة بريطانية تعلن عن اكتشاف أكبر حقل للنفط والغاز في البرازيل

وجاء في بيان الشركة: "يسعدنا الإعلان عن هذا الاكتشاف المهم في حقل بوميرانغ، الأكبر لشركتنا منذ 25 عاما".
وأوضحت الشركة أنها قامت بحفر بئر استكشافية في حوض سانتوس، على بعد 404 كيلومترات من ريو دي جانيرو، حيث وصل عمق الحفر إلى 2372 مترا تحت سطح البحر، بينما بلغ العمق الإجمالي للبئر 5855 مترا.
كما كشفت "BP" عن خططها لزيادة إنتاجها النفطي عالميا إلى ما بين 2.3 و2.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
الدولار يتراجع مع تزايد احتمال خفض الفائدة واستمرار ضبابية الرسوم الجمركية
-
النفط يستقر بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع وسط مخاوف من فائض المعروض
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
لماذا منحت "تيسلا" إيلون ماسك أسهماً بقيمة 29 مليار دولار ؟
-
"واشنطن بوست": الصين تنتصر في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة
-
"تايمز أوف إنديا": واردات النفط الروسي إلى الهند مستمرة دون انقطاع
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
أسهم اليابان تتراجع بأكبر معدل في 4 أشهر بفعل مخاوف اقتصادية