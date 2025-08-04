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شركة بريطانية تعلن عن اكتشاف أكبر حقل للنفط والغاز في البرازيل

شركة بريطانية تعلن عن اكتشاف أكبر حقل للنفط والغاز في البرازيل
شركة بريطانية تعلن عن اكتشاف أكبر حقل للنفط والغاز في البرازيل
 
الإثنين، 04-08-2025 05:41 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة "بريتيش بيتروليوم" البريطانية عن اكتشاف حقل "بوميرانغ" في البرازيل، في أكبر اكتشاف للشركة منذ ربع قرن.اضافة اعلان


وجاء في بيان الشركة: "يسعدنا الإعلان عن هذا الاكتشاف المهم في حقل بوميرانغ، الأكبر لشركتنا منذ 25 عاما".

وأوضحت الشركة أنها قامت بحفر بئر استكشافية في حوض سانتوس، على بعد 404 كيلومترات من ريو دي جانيرو، حيث وصل عمق الحفر إلى 2372 مترا تحت سطح البحر، بينما بلغ العمق الإجمالي للبئر 5855 مترا.

كما كشفت "BP" عن خططها لزيادة إنتاجها النفطي عالميا إلى ما بين 2.3 و2.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030.

روسيا اليوم
 
 
gnews

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