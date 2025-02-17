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صادرات بـ57 مليار دولار .. إنتاج روسيا من السلاح يغطي احتياجاتها وصادراتها

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 17-02-2025 11:00 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت مؤسسة "روس أوبورون إكسبورت" أن مجمع الصناعات العسكرية الروسي زاد إنتاجه ليغطي احتياجات الجيش والتصدير، وأن قيمة صادرات روسيا العسكرية العام الماضي بلغت 57 مليار دولار.اضافة اعلان


وقال مدير عام مؤسسة "روس أوبورون إكسبورت" ألكسندر ميخييف: "عند النظر في عقود التصدير تأخذ شركتنا بالتعاون مع المؤسسات الصناعية في الاعتبار في المقام الأول مصالح وزارة الدفاع الروسية، التي يتم تلبية احتياجاتها من الأسلحة الحديثة والمعدات العسكرية. لقد وصلت الصناعة الدفاعية الروسية بما في ذلك شركات "روستيخ" التقمية حاليا إلى مستوى إنتاج يمكننا بثقة تأمين طلب الشركاء الأجانب على الأسلحة بشروط تضمن أوقات إنتاج وتسليم معقولة".

وأشار إلى أن مدير "روس أوبورون إكسبورت" يشارك في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025" في أبو ظبي خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفاد ميخييف بأن شركة "روس أوبورون إكسبورت" وقعت منذ مطلع العام عقودا بقيمة تزيد عن 4.5 مليار دولار مع 15 دولة صديقة.

وبلغت قيمة عقود تصدير الأسلحة الروسية العام الماضي 57 مليار دولار مسجلة رقما قياسيا جديدا، لتحافظ روسيا على المركز الثاني عالميا في تصدير السلاح، والأول في إنتاجه.

روسيا اليوم
 
gnews

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