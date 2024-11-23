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صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي تتجاوز 3 مليارات يورو لشهر سبتمبر

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أرشيفية
السبت، 23-11-2024 03:32 م

الوكيل الإخباري- تجاوزت صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي لشهر سبتمبر الماضي 3 مليارات يورو لأول مرة منذ ستة أشهر، وفقا لتحليل وكالة "نوفوستي" لبيانات "يوروستات".

ففي سبتمبر الماضي زادت دول الاتحاد الأوروبي وارداتها من المنتجات الروسية إلى 3.1 مليار يورو، وقامت بتوريد ما قيمته 2.6 مليار يورو من منتجاتها إلى روسيا، وهو ما يزيد بنسبة 5% عن الشهر الذي سبقه.

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وعلى مدى الأشهر التسعة من هذا العام، خفضت روسيا والاتحاد الأوروبي حجم التجارة بينهما بنسبة 27% إلى 50.7 مليار يورو، حيث انخفضت الصادرات الروسية بنسبة 34% وبلغت 26.4 مليار يورو، وانخفضت الصادرات الأوروبية بنسبة 17% إلى 24.3 مليار يورو.

 

RT

 
gnews

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