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صادرات مصر تسجل ارتفاعا بنسبة 10.2% في سبتمبر 2024

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 21-12-2024 01:50 م

الوكيل الإخباري- سجلت قيمة الصادرات المصرية ارتفاعا في سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بلغ 10.2%، ووصلت إلى 3.46 مليار دولار.

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية المصرية لشهر سبتمبر 2024 ارتفاعا ملحوظا في قيمة الصادرات مقارنة بـ3.14 مليار دولار في سبتمبر 2023، وتصدرت المنتجات البترولية قائمة الصادرات من حيث القيمة ونسبة النمو.

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وسجلت صادرات منتجات البترول ارتفاعا بنسبة 146.5%، وبلغت قيمتها 323.7 مليون دولار في سبتمبر 2024، مقارنة بـ131.3 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.


كما ارتفعت قيمة صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 28.7%، لتصل إلى 244.1 مليون دولار في سبتمبر 2024 مقابل 189.6 مليون دولار في سبتمبر 2023، وبلغت صادرات اللدائن 139.9 مليون دولار خلال سبتمبر 2024، مقارنة بـ98.0 مليون دولار في سبتمبر 2023، مسجلة نموا بنسبة 42.1%.


وارتفعت صادرات العجائن بنسبة 11.1%، لتصل إلى 132.3 مليون دولار في سبتمبر 2024 مقابل 119.1 مليون دولار في سبتمبر 2023، كما حققت صادرات البقول الجافة نموا بنسبة 86.8%، وبلغت قيمتها 55.4 مليون دولار في سبتمبر 2024، مقارنة بـ29.7 مليون دولار في سبتمبر 2023.


وسجلت صادرات الأدوية ارتفاعا بنسبة 3.6%، لتصل إلى 29.9 مليون دولار في سبتمبر 2024 مقابل 28.8 مليون دولار في سبتمبر 2023، كما ارتفعت صادرات الكربون بنسبة 69.8%، وبلغت 22.4 مليون دولار في سبتمبر 2024 مقارنة بـ13.2 مليون دولار في نفس الشهر من العام السابق.


وارتفعت صادرات الخضر المجمدة أو المبردة بنسبة 16.00%، حيث بلغت قيمتها 21.4 مليون دولار في سبتمبر 2024 مقابل 18.4 مليون دولار في سبتمبر 2023.

 

RT

 
gnews

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