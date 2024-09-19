صحيفة: روسيا مستعدة لاستخدام العملات المشفرة في التجارة الخارجية

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "فيدوموستي" نقلا عن مصادر في وزارة المالية الروسية أن موسكو تتجه نحو اعتماد العملات المشفرة في التجارة الدولية.

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كذلك أشارت إلى أنه تم تشكيل مجموعة تضم مستوردين وبنوكا مختارة لتجربة تسويات التجارة الدولية باستخدام العملات المشفرة.



ووفقا لتقرير الصحيفة فإن المجموعة تتألف من أعضاء في غرفة التجارة الروسية وجمعية مطوري ومصنعي الإلكترونيات وعدد من البنوك.



ولفتت الصحيفة إلى أن الشركات والمؤسسات المختارة تواجه تحديات في إجراء تسويات عبر الحدود أثناء دفع ثمن السلع ذات الاستخدام المزدوج، الخاضعة للعقوبات الغربية.



وفي الشهر الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا حول تعدين العملات المشفرة، بما في ذلك "البيتكوين"، في روسيا، ويدخل القانون الجديد حيز التنفيذ انطلاقا من نوفمبر المقبل.



كذلك وقع الرئيس الروسي على قانون آخر يفسح المجال أمام استخدام العملات المشفرة على أساس تجريبي في التجارة الخارجية وفي التداولات، وتم تكليف البنك المركزي الروسي بتنظيم هذه العمليات.