صعود أسعار النفط بعد حديث ترامب عن تحرك أسطول حربي باتجاه إيران

وبحلول الساعة 02:43 بتوقيت غرينيتش، زادت العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر مارس المقبل بنسبة 0.55% إلى 64.41 دولار للبرميل. وصعد خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.56% إلى 59.69 دولار للبرميل.
وتراجع الخامان بنحو 2% أمس الخميس. وزادت الأسعار بعد أن قال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إن الولايات المتحدة لديها "أسطول حربي" يتجه نحو إيران، لكنه يأمل ألا يضطر لاستخدامه، وجدد تحذيراته لطهران من قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي.
ويتجه الخامان لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 0.6% بعد أن ارتفعت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع على خلفية تهديدات ترامب بغزو غرينلاند، مما أثار مخاوف من زعزعة استقرار التحالف عبر الأطلسي.
-
أخبار متعلقة
-
الأسهم الآسيوية ترتفع وسط تخارج المستثمرين من الأصول الأميركية
-
الذهب لا يتوقف عن الصعود.. ويقترب من تحقيق رقم قياسي تاريخي جديد
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد إعلان ترامب عن اتفاق إطار بشأن غرينلاند
-
الأسواق الآسيوية ترتفع عقب استبعاد ترمب للرسوم والعمل العسكري
-
الاقتصاد الكوري ينمو بنسبة 1% خلال 2025
-
الذهب يواصل التحليق عالمياً وتوقعات بوصوله إلى مستويات تاريخية
-
الدولار يرتفع مدعوما بتغير موقف ترامب بشأن غرينلاند