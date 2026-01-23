صعود أسعار النفط بعد حديث ترامب عن تحرك أسطول حربي باتجاه إيران

الوكيل الإخباري- صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد أن جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته ضد إيران المنتج الرئيسي للنفط في الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف من عمل عسكري قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات.



وبحلول الساعة 02:43 بتوقيت غرينيتش، زادت العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر مارس المقبل بنسبة 0.55% إلى 64.41 دولار للبرميل. وصعد خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.56% إلى 59.69 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان بنحو 2% أمس الخميس. وزادت الأسعار بعد أن قال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إن الولايات المتحدة لديها "أسطول حربي" يتجه نحو إيران، لكنه يأمل ألا يضطر لاستخدامه، وجدد تحذيراته لطهران من قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي.



ويتجه الخامان لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 0.6% بعد أن ارتفعت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع على خلفية تهديدات ترامب بغزو غرينلاند، مما أثار مخاوف من زعزعة استقرار التحالف عبر الأطلسي.

وهبطت الأسعار أمس الخميس بعد تراجع ترامب عن التهديد بعمل عسكري.