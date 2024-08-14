صعود أسعار النفط مع انخفاض متوقع في مخزونات الخام الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط في تعاملات الأربعاء المبكرة، وسط تقديرات بتراجع مخزونات الخام والبنزين الأميركية بينما تراقب السوق احتمال اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط وهو ما قد يحد من إمدادات النفط العالمية.

بحلول الساعة 00:09 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا إلى 80.99 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 38 سنتا إلى 78.73 دولار.



وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وارتفاع مخزونات نواتج التقطير.



وأظهرت أرقام معهد البترول الأميركي هبوط مخزونات الخام 5.21 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس. وأظهرت أيضا انخفاض مخزونات البنزين 3.69 مليون برميل وارتفاع مخزونات نواتج التقطير 612 ألف برميل.



وقد يشير انخفاض المخزونات إلى ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.



ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.



كما تترقب الأسواق مؤشرات عن الخطوات التالية التي ستتخذها إيران بعدما توعدت برد شديد على مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أواخر الشهر الماضي في طهران التي اتهمت إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال. ولم تؤكد إسرائيل أو تنف تورطها في العملية.



كما نشرت البحرية الأميركية سفنا حربية وغواصة في الشرق الأوسط لتعزيز الدفاعات الإسرائيلية.

وحذر محللون من أن اتساع الصراع في المنطقة قد يؤثر على إمدادات الخام من إيران والدول المنتجة المجاورة مما سيقلص المخزونات ويدعم الأسعار.



في الوقت نفسه، أبقت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 دون تغيير أمس الثلاثاء لكنها قلصت تقديراتها لعام 2025 وعزت ذلك إلى تأثير ضعف الاقتصاد الصيني على الاستهلاك، وهو ما حد من ارتفاع الأسعار على نحو أكبر.