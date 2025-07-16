الأربعاء 2025-07-16 09:21 ص
 

صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة مع بدء تأثير الرسوم الجمركية

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 16-07-2025 07:40 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفع الدولار جنبا إلى جنب مع عوائد سندات الخزانة الأميركية، الأربعاء، وهو ما أبقى بدوره الضغط على الين، بعدما أظهر أحدث تقرير عن التضخم في الولايات المتحدة إشارات على أن رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية بدأت تؤثر على الأسعار.اضافة اعلان


وأدى ارتفاع أسعار سلع متنوعة مثل القهوة والأثاث المنزلي إلى زيادة معدل التضخم في حزيران، مع زيادات كبيرة في أسعار السلع المستوردة بكثرة.

ودفع ذلك الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، فيما تراجعت توقعات المستثمرين لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وجاءت قفزة الدولار أكثر وضوحا مقابل الين، إذ هبطت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 149.03 خلال الليل. وسجل الدولار في أحدث تعاملات 148.90 ين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

فقل

منوعات في موسم الحرّ... دولة عربيّة تُسجّل حالة طلاق كلّ 9 دقائق!

الدفاع المدني

أخبار محلية حادث دهس في طبربور

الدفاع المدني

أخبار محلية مركبة تتجاوز الاشارة حمراء وتصطدم بالباص السريع ووقوع 5 اصابات

غاغا

منوعات كارثة خلال حفل زفاف في إحدى الدول العربية... إليكم ما حدث

فرق الاطفاء المشاركة بإخماد حرائق سوريا تعود إلى الأردن

أخبار محلية الامن العام : بعد عمل بطولي .. النشامى مرّوا من هنا - صور

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تسلل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

البقاء لله

الوفيات وفيات الأربعاء 16-7-2025



 
 



الأكثر مشاهدة