الثلاثاء 2025-06-17 01:11 م
 

صعود العقود الفورية للذهب بعد دعوة ترامب

ذهب
ذهب
 
الثلاثاء، 17-06-2025 12:02 م
الوكيل الإخباري- ارتفعت العقود الفورية للذهب اليوم الثلاثاء مع تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي الناجمة عن المواجهة بين إسرائيل وإيران ودعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإخلاء طهران.اضافة اعلان


وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 3392.29 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:01 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض أكثر من 1% أمس الاثنين.

وجاء ارتفاع المعاملات الفورية خلافا للعقود الآجلة للذهب التي تراجعت بنسبة 0.2% إلى 3410.90 دولار للأونصة.

وقال كبير محللي السوق في شركة "كيه سي إم تريد" تيم ووترر: "تستمر معنويات السوق في التأرجح بين التصعيد والتهدئة فيما يتعلق بالأحداث في الشرق الأوسط، وهذه التحولات المتبادلة في المعنويات هي التي تدفع تحركات الذهب".

روسيا اليوم
 
gnews

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