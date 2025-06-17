صعود العقود الفورية للذهب بعد دعوة ترامب

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 3392.29 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:01 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض أكثر من 1% أمس الاثنين.
وجاء ارتفاع المعاملات الفورية خلافا للعقود الآجلة للذهب التي تراجعت بنسبة 0.2% إلى 3410.90 دولار للأونصة.
وقال كبير محللي السوق في شركة "كيه سي إم تريد" تيم ووترر: "تستمر معنويات السوق في التأرجح بين التصعيد والتهدئة فيما يتعلق بالأحداث في الشرق الأوسط، وهذه التحولات المتبادلة في المعنويات هي التي تدفع تحركات الذهب".
روسيا اليوم
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