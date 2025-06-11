صعود بورصة موسكو معوضة بعض خسائرها

وبحلول الساعة 11:45 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 0.22% إلى 2728.13 نقطة.
في حين صعد مؤشر البورصة الروسية للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.22% أيضا إلى 1093.54 نقطة، بحسب ما أظهرته التداولات.
ويرى خبراء أن تراجع بورصة موسكو أمس الثلاثاء كان مؤقتا، وعبارة عن مضاربات تقنية في ظل غياب محفزات سلبية جوهرية، مع توقعات باستئناف المؤشرات مسارها الصعودي.
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