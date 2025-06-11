الأربعاء 2025-06-11 03:52 م
 

صعود بورصة موسكو معوضة بعض خسائرها

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 11-06-2025 12:45 م

الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشرا بورصة موسكو في تعاملات اليوم الأربعاء بعد تراجعهما يوم أمس الثلاثاء عشية إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا.

وبحلول الساعة 11:45 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 0.22% إلى 2728.13 نقطة.

اضافة اعلان


في حين صعد مؤشر البورصة الروسية للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.22% أيضا إلى 1093.54 نقطة، بحسب ما أظهرته التداولات.


ويرى خبراء أن تراجع بورصة موسكو أمس الثلاثاء كان مؤقتا، وعبارة عن مضاربات تقنية في ظل غياب محفزات سلبية جوهرية، مع توقعات باستئناف المؤشرات مسارها الصعودي.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

تغافع

طب وصحة ماذا يحدث لطفلك عند تناول الكركم؟

9خهن

منوعات أم لثلاثة أطفال تنهي حياتها شنقا في العراق

جواز سفر أردني

أخبار محلية 17 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية خلال الربع الأول من العام الحالي

جورامكو تستعرض عدة مسارات مهنية متنوعة وتسلط الضوء على مستقبل هندسة الطيران في إطار مشاركتها في معرض الجامعة الأردنية للتوظيف 2025

أخبار الشركات جورامكو تستعرض عدة مسارات مهنية متنوعة وتسلط الضوء على مستقبل هندسة الطيران في إطار مشاركتها في معرض الجامعة الأردنية للتوظيف 2025

مجلس الوزراء

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

مبنى المركز الوطني لتطوير المناهج

أخبار محلية الحكومة: نظام معدل لتطوير المحتوى التعليمي الرقمي الداعم للكتب المدرسية

فريق تويوتا جازو للسباقات يُتوّج بالمركزين الأول والثالث في رالي سردينيا – إيطاليا

أخبار الشركات فريق تويوتا جازو للسباقات يُتوّج بالمركزين الأول والثالث في رالي سردينيا – إيطاليا

ت

عربي ودولي المغرب يدخل تحالف التدريب القتالي المتطور مع "كيوبيك ديفينس" الأمريكية



 
 



الأكثر مشاهدة