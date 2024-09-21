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صعود تاريخي.. الذهب يحطم حاجز الـ 2600 دولار

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 21-09-2024 11:18 ص

الوكيل الإخباري-   صعد الذهب فوق مستوى 2600 دولار خلال تعاملات الجمعة للمرة الأولى مواصلا مسيرة ارتفاع مدعومة برهانات على المزيد من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من واحد بالمئة إلى 2622 دولار للأونصة (للأوقية) في ختام جلسة الجمعة بعد أن سجل خلال الجلسة 2625.76 دولارا وهو مستوى تاريخي جديد لم يشهده المعدن الأصفر من قبل، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2646.20 دولار عند التسوية.


وارتفعت أسعار الذهب بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في تيسير السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية.

 

كما سجل المعدن الأصفر ارتفاعا خلال الشهر الحالي بنحو 5 بالمئة. سجل الذهب مكاسب بنحو 1.7 بالمئة


وقال محللون إن موجة الصعود غير المسبوقة قد تمر بفترة تصحيح.


وأدى الارتفاع غير المسبوق إلى تآكل الطلب في قطاع التجزئة في الصين والهند، وهما أكبر المستهلكين.


وقال محللون إن استمرار ضعف الدولار، الذي يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى، قدم دعما إضافيا.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 31.16 دولار. وانخفض البلاتين 1.1 بالمئة إلى 978.50 دولار،وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1074.84 دولار، بحسب بيانات "رويترز".

 
gnews

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