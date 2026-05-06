صعود جديد في أسعار البنزين بالولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة أعلى مستوى لها منذ ما يقرب منذ أربع سنوات، مع غياب أي احتمال فوري لإعادة فتح مضيق هرمز، الشريان الحيوي لتجارة النفط العالمية.

وبحسب جمعية السيارات الأمريكية، وهي جمعية معنية بالسيارات والمستهلكين، دفع سائقو السيارات في المتوسط 4.50 دولارا للغالون (3.75 لتر) اليوم الأربعاء.



وفي بداية الحرب في 28 فبراير/ شباط، عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن هجمات على إيران، كان متوسط السعر 2.98 دولارا للغالون.