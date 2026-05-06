صعود جديد في أسعار البنزين بالولايات المتحدة

الأربعاء، 06-05-2026 11:51 ص

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة أعلى مستوى لها منذ ما يقرب منذ أربع سنوات، مع غياب أي احتمال فوري لإعادة فتح مضيق هرمز، الشريان الحيوي لتجارة النفط العالمية.

وبحسب جمعية السيارات الأمريكية، وهي جمعية معنية بالسيارات والمستهلكين، دفع سائقو السيارات في المتوسط 4.50 دولارا للغالون (3.75 لتر) اليوم الأربعاء.


وفي بداية الحرب في 28 فبراير/ شباط، عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن هجمات على إيران، كان متوسط السعر 2.98 دولارا للغالون.


وأظهرت استطلاعات الرأي أن الحرب على إيران لا تحظى بشعبية داخل الولايات المتحدة، إذ تعارضها غالبية واضحة من الأميركيين في ظلّ عدم وضوح أهدافها.

 
 


انطلاق قمة ثلاثية في الأردن لبحث تعزيز التعاون الإقليمي

