صعود خام الحديد إلى أعلى مستوى في شهرين

الوكيل الإخباري- قفزت أسعار خام الحديد في تعاملات أمس الخميس إلى أعلى مستوى في شهرين، مدعومة بتعهدات من الصين بالحد من المنافسة الشرسة والقدرات الإنتاجية المتقادمة.



وخلال التداولات صعد سعر خام الحديد بنسبة 1.3% وتجاوز مستوى 100 دولار للطن للمرة الأولى منذ مايو الماضي.

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وجاء الصعود مدفوعا بمؤشرات من الصين، حيث أكدت بكين عزمها التخلص من فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية.



وتزامنت التعهدات الصينية مع صدور بيانات أظهرت أن إنتاج الصين من الصلب سجل في يونيو الماضي انخفض بنسبة 9.2% على أساس سنوي ليبلغ 83.2 مليون طن، مسجلا أكبر تراجع له منذ 10 أشهر.