صعود خام الحديد إلى أعلى مستوى في شهرين

وخلال التداولات صعد سعر خام الحديد بنسبة 1.3% وتجاوز مستوى 100 دولار للطن للمرة الأولى منذ مايو الماضي.
وجاء الصعود مدفوعا بمؤشرات من الصين، حيث أكدت بكين عزمها التخلص من فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية.
وتزامنت التعهدات الصينية مع صدور بيانات أظهرت أن إنتاج الصين من الصلب سجل في يونيو الماضي انخفض بنسبة 9.2% على أساس سنوي ليبلغ 83.2 مليون طن، مسجلا أكبر تراجع له منذ 10 أشهر.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع جماعي لمؤشرات الأسهم الأميركية لليوم الثاني على التوالي
-
بريطانيا: ارتفاع البطالة إلى أعلى مستوى له منذ حزيران 2021
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وتراجعه مقابل اليورو
-
ارتفاع مفاجئ في التضخم البريطاني إلى 3.6 %
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا