صعود صاروخي لـ"البيتكوين".. كم كنت ستكسب لو استثمرت فيها قبل أسبوع؟

الوكيل الإخباري- تجاوز سعر عملة "البيتكوين" اليوم الثلاثاء مستوى 89 ألف دولار مسجلة مستوى تاريخيا، فما المكاسب التي كان له أن يحققها المستثمر لو استثمر في العملة المشفرة قبل نحو أسبوع؟



وتشهد عملة "البيتكوين" ارتفاعا صاروخيا منذ نحو أسبوع بعد فوز دونالد ترامب بسباق الرئاسة في الولايات المتحدة، وتتوقع الأسواق أن يستفيد قطاع العملات المشفرة من بيئة تنظيمية مواتية خلال رئاسة ترامب.

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وكان الرئيس الأمريكي السابق والفائز بالانتخابات الرئاسية دونالد ترامب قد تعهد في وقت سابق بدعم قطاع الأصول الرقمية والمشفرة.



وفي بحلول الساعة 14:08 بتوقيت موسكو، ارتفعت عملة "البيتكوين" بنسبة 5.87% إلى 86847.35 دولار، بحسب بيانات منصة "كوين ديسك" المتخصصة في متابعة العملات المشفرة.



وقبل ذلك خلال التعاملات صعدت العملة المشفرة إلى 89670.24 دولار، مسجلة مستوى تاريخيا، وللمقارنة تم تداول العملة في 6 نوفمبر الجاري عند 69374.43 دولار.



ويعني ذلك أن عملة "البيتكوين" قد صعدت بحوالي 25% في غضون أسبوع، أي أن المستثمر كان قد حقق ربحا بنحو 17500 دولار "للبيتكوين" الواحد لو استثمر في العملة في 6 نوفمبر الجاري وباع ما اشتراه اليوم.