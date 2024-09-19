صعود كبير في أسعار الذهب

الوكيل الإخباري- صعد الذهب اليوم الخميس، بعد استقراره في المعاملات المبكرة مدعوما بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة بشكل كبير.

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