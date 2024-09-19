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صعود كبير في أسعار الذهب

ذهب
ذهب
الخميس، 19-09-2024 06:25 م

الوكيل الإخباري-   صعد الذهب اليوم الخميس، بعد استقراره في المعاملات المبكرة مدعوما بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة بشكل كبير.

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وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب 0.5 بالمئة إلى 2571.4 دولار للأوقية، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 2599.92 دولار أمس الأربعاء.

 
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