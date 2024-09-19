صعود كبير في أسعار الذهب

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب 0.5 بالمئة إلى 2571.4 دولار للأوقية، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 2599.92 دولار أمس الأربعاء.
-
أخبار متعلقة
-
صحيفة: روسيا مستعدة لاستخدام العملات المشفرة في التجارة الخارجية
-
ترامب أول رئيس أمريكي يدفع بالبيتكوين
-
المؤشرات الأمريكية تتراجع بعد خفض سعر الفائدة
-
ما هي مكاسب مصر من رفع أسعار أسطوانة الغاز؟
-
استقرار الدولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
-
مفاوضات روسية هندية حول اتفاقية استثمار جديدة
-
الولايات المتحدة تهدد البنوك التركية بسبب تعاملها مع روسيا
-
كيف استقبلت الأسواق الآسيوية قرار الفدرالي بشأن الفائدة؟