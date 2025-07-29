الثلاثاء 2025-07-29 08:49 م
 

صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو العالمي لـ2025 مع تحذيرات من مخاطر

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 29-07-2025 07:29 م

الوكيل الإخباري- أصدر صندوق النقد الدولي تحديثاته حول آفاق الاقتصاد العالمي وأبرز الاقتصادات الكبرى، حيث رفع توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 إلى 3%.

وحذر صندوق النقد الدولي، في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، من فقدان الاقتصاد العالمي 0.2% من نموه في حال العودة إلى الرسوم الأمريكية الباهظة.

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كذلك حذر الصندوق من خطر انقطاع إمدادات المواد الخام وارتفاع الأسعار بسبب الأزمة الأوكرانية والشرق الأوسط.


وفيما يلي أبرز التعديلات التي شملها التقرير:


النمو العالمي:
رفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى 3%.
توقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في 2026


التضخم العالمي:
توقع تباطؤ المؤشر في العام 2025 إلى 4.2%.
انخفاض متوقع المؤشر إلى 3.6% في 2026.

الصين:
رفع توقعات نمو الاقتصاد الصيني لـ2025 إلى 4.8% بفضل خفض الرسوم الجمركية.
الاقتصاد الصيني سجل نموا أفضل من المتوقع عند 6% في الربع الأول مدعوما بارتفاع الصادرات وضعف اليوان الصيني.


الولايات المتحدة:
رفع توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي في 2025 إلى 1.9% بسبب خفض الرسوم الجمركية وتيسير الشروط المالية.

 

RT

 
 
gnews

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