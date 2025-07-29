صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو العالمي لـ2025 مع تحذيرات من مخاطر

الوكيل الإخباري- أصدر صندوق النقد الدولي تحديثاته حول آفاق الاقتصاد العالمي وأبرز الاقتصادات الكبرى، حيث رفع توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 إلى 3%.



وحذر صندوق النقد الدولي، في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، من فقدان الاقتصاد العالمي 0.2% من نموه في حال العودة إلى الرسوم الأمريكية الباهظة.

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كذلك حذر الصندوق من خطر انقطاع إمدادات المواد الخام وارتفاع الأسعار بسبب الأزمة الأوكرانية والشرق الأوسط.



وفيما يلي أبرز التعديلات التي شملها التقرير:



النمو العالمي:

رفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى 3%.

توقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في 2026



التضخم العالمي:

توقع تباطؤ المؤشر في العام 2025 إلى 4.2%.

انخفاض متوقع المؤشر إلى 3.6% في 2026.



الصين:

رفع توقعات نمو الاقتصاد الصيني لـ2025 إلى 4.8% بفضل خفض الرسوم الجمركية.

الاقتصاد الصيني سجل نموا أفضل من المتوقع عند 6% في الربع الأول مدعوما بارتفاع الصادرات وضعف اليوان الصيني.



الولايات المتحدة:

رفع توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي في 2025 إلى 1.9% بسبب خفض الرسوم الجمركية وتيسير الشروط المالية.