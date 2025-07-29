صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو العالمي لـ2025 مع تحذيرات من مخاطر

وحذر صندوق النقد الدولي، في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، من فقدان الاقتصاد العالمي 0.2% من نموه في حال العودة إلى الرسوم الأمريكية الباهظة.
كذلك حذر الصندوق من خطر انقطاع إمدادات المواد الخام وارتفاع الأسعار بسبب الأزمة الأوكرانية والشرق الأوسط.
وفيما يلي أبرز التعديلات التي شملها التقرير:
النمو العالمي:
رفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى 3%.
توقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في 2026
التضخم العالمي:
توقع تباطؤ المؤشر في العام 2025 إلى 4.2%.
انخفاض متوقع المؤشر إلى 3.6% في 2026.
الصين:
رفع توقعات نمو الاقتصاد الصيني لـ2025 إلى 4.8% بفضل خفض الرسوم الجمركية.
الاقتصاد الصيني سجل نموا أفضل من المتوقع عند 6% في الربع الأول مدعوما بارتفاع الصادرات وضعف اليوان الصيني.
الولايات المتحدة:
رفع توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي في 2025 إلى 1.9% بسبب خفض الرسوم الجمركية وتيسير الشروط المالية.
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