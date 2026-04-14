صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو العالمي إلى 3.1% العام الحالي والتضخم عند 4.4%

الثلاثاء، 14-04-2026 05:40 م

الوكيل الإخباري- حذّر صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، من أن الاقتصاد العالمي مهدد بالانحراف عن مساره مجددا، نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، مرجّحا تباطؤ النمو العالمي إلى 3.1% العام الحالي، و3.2% للعام المقبل، مقابل نحو 3.4% خلال 2024-2025، مع ارتفاع التضخم إلى 4.4% العام الحالي قبل أن يتراجع إلى 3.7% في 2027.

وأشار الصندوق، خلال إطلاق تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، إلى أن الصراع في الشرق الأوسط يشكل قوة معاكسة رئيسية للعوامل الداعمة التي أسهمت خلال العام الماضي في دعم الاقتصاد العالمي، مثل الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا، والأوضاع المالية الميسرة، وضعف الدولار الأميركي، إضافة إلى دعم السياسات المالية والنقدية، وذلك من خلال تأثيره المباشر على أسواق السلع وتوقعات التضخم والأوضاع المالية.


وبيّن التقرير أن التوقعات الحالية تقوم على "توقع مرجعي" يفترض أن تكون الحرب محدودة من حيث المدة والشدة والنطاق، بحيث تتلاشى آثارها بحلول منتصف عام 2026، بما يتماشى مع أسعار العقود الآجلة للسلع حتى 10 آذار.


ورغم ذلك، أشار إلى أن حالة عدم اليقين المرتفعة دفعت إلى إعداد سيناريوهات بديلة في حال استمرار الصراع لفترة أطول أو اتساعه، موضحًا أن احتمالية تحقق هذه السيناريوهات تزداد مع استمرار الأعمال العدائية والاضطرابات المرتبطة بها.

 
 


العيسوي يعزي الشواورة والمحتسب

أخبار محلية العيسوي يعزي الشواورة والمحتسب

رئاسة الوزراء.

أخبار محلية الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

علم ألمانيا

عربي ودولي برلين تدعو واشنطن وطهران لاستئناف المفاوضات والتوصل لحل مستدام

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، ضبابية وباردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحياناً مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، بينما تشهد ا

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

انطلاق فعاليات الموقر لواء للثقافة الأردنية لعام 2026

أخبار محلية انطلاق فعاليات الموقر لواء للثقافة الأردنية لعام 2026

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو: محادثات إسرائيل ولبنان "فرصة تاريخية" لتحقيق سلام دائم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: المحادثات مع إيران قد تعقد خلال يومين في باكستان

الذهب

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا



 




