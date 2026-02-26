صندوق النقد يحضّ واشنطن على العمل مع شركائها لتخفيف القيود التجارية

الوكيل الإخباري- دعا صندوق النقد الدولي الأربعاء الولايات المتحدة إلى العمل مع شركائها التجاريين وإيجاد سبل تتيح تخفيفا متبادلا للقيود التجارية، وذلك في تقريره بشأن أداء الاقتصاد الأميركي.

