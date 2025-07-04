عالميا.. أسعار الحديد ترتفع والنحاس يتراجع

الوكيل الإخباري- يتجه سعر خام الحديد نحو تسجيل أعلى إغلاق له منذ أيار، بعد أن عزز تركيز الصين المتجدد على إصلاح جانب الإمدادات، التوقعات بشأن سوق الصلب في البلاد.

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العقود المستقبلية لمادة تصنيع الصلب في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثانية، بعدما عاودت الأسعار الارتفاع لتتجاوز 96 دولاراً للطن، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.



وفقد خام الحديد نحو 15 بالمئة من قيمته خلال العام الماضي، مع استمرار معاناة الاقتصاد الصيني -أكبر مستهلك عالمياً– من حالة الضعف. كما تراجعت توقعات الطلب أيضاً بسبب وفرة الإمدادات القادمة من أستراليا والبرازيل اللتين تعدّان أكبر دولتين مصدّرتين.



وارتفعت العقود المستقبلية لخام الحديد في سنغافورة بنسبة 0.2 بالمئة لتسجل 96.75 دولار للطن عند الساعة 10:22 صباحاً بالتوقيت المحلي، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قدرها 2.2 بالمئة، كما صعدت العقود المستقبلية المقومة باليوان في بورصة داليان. وسجلت عقود الصلب في شنغهاي مكاسب.



في المقابل، تراجعت أسعار النحاس إلى جانب معظم المعادن الصناعية الأخرى، بعدما جاءت بيانات الوظائف الأميركية أقوى من المتوقع؛ مما قلّص التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.



وانخفضت الأسعار، التي بلغت أعلى مستوى لها منذ أواخر آذار بنسبة 0.4 بالمئة لتسجل 9913 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن. كما تراجعت أسعار الألمنيوم بنسبة 0.2 بالمئة.

