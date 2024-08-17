عالميا.. الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق، خلال تداولات أمس الجمعة، مع ضعف الدولار بسبب التوقعات المتزايدة بخفض الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول، ومع تعزيز التوترات في الشرق الأوسط للطلب على السبائك.



وارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.7% إلى 2498.72 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:27 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1827 بتوقيت غرينتش)، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2500.99 دولار في وقت سابق.



وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.8% إلى مستوى 2537.80 دولار عند التسوية بحسب وكالة رويترز. وحققت مكاسب أسبوعية بنسبة 2.6% هذا الأسبوع.



وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.4% وسجل خسائر للأسبوع الرابع، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.



وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل مقره نيويورك: "ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق واخترق 2500 دولار بعد أسبوعين من التداول المتقلب للغاية حيث فرض الثيران إرادتهم أخيراً".



وأضاف: "سيتحول الاهتمام الآن إلى التركيز على جاكسون هول وخطاب رئيس الفدرالي باول بعد أسبوع من اليوم لتقديم نظرة أكثر تفصيلاً حول شكل تخفيضات أسعار الفائدة القادمة".



ومن المقرر أن يلقي رئيس الفدرالي الأمريكي جيروم باول تصريحات حول التوقعات الاقتصادية يوم الجمعة المقبل 23 أغسطس/ آب، وهو اليوم الأول الكامل للندوة الاقتصادية السنوية للفدرالي الأميركي في مدينة كانساس سيتي في جاكسون هول بولاية وايومنغ.



ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط ضد عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، ويميل إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.