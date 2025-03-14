الجمعة 2025-03-14 11:46 ص
 




            

        








    

        

        

             عالميا .. الذهب يلامس مستوى قياسيا جديدا
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                سبائك ذهب
            
                

                    سبائك ذهب
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        10:28 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  سجلت أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بحالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية والتوترات التجارية، إلى جانب تزايد التوقعات بتوجه الفدرالي الأميركي نحو تخفيف سياسته النقدية.اضافة اعلان


واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2985.30 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2990.09 دولار في وقت سابق من الجلسة، مقتربا من حاجز 3000 دولار النفسي المهم، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .

ويتجه الذهب نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 2.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع. كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2998.80 دولار للأونصة.

بترا









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            أسواق ومال
                        
                        
                             عالميا .. الذهب يلامس مستوى قياسيا جديدا
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
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                                بايدن
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
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