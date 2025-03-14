عالميا .. الذهب يلامس مستوى قياسيا جديدا

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2985.30 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2990.09 دولار في وقت سابق من الجلسة، مقتربا من حاجز 3000 دولار النفسي المهم، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .
ويتجه الذهب نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 2.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع. كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2998.80 دولار للأونصة.
بترا
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