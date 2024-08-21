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عالميا.. الذهب يواصل ارتفاعه القياسي مستفيدا من ضعف الدولار

أونصة ذهبية
أونصة ذهبية
الأربعاء، 21-08-2024 08:02 ص

الوكيل الإخباري- واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي، أمس الثلاثاء، فوق مستوى 2500 دولار، مدفوعة بضعف الدولار وتنامي ثقة المستثمرين في أن الفدرالي الأميركي سيخفض على الأرجح أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% مسجلاً 2510.35 دولار للأونصة بعدما سجل أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت سابق من الجلسة عند 2531.60 دولار.


وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% عند التسوية مسجلة 2550.6 دولار.


وقال كارستين مينكي المحلل في جوليوس باير إن المتعاملين في الذهب يركزون على احتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية، مما يجعل الباحثين عن الملاذ الآمن يتجهون مجدداً إلى هذه السوق.


وأضاف "بالنظر إلى ضعف الاقتصاد الصيني والتوتر الجيوسياسي الذي يشمل الصين، نعتقد أن هناك احتمالاً كبيراً باستئناف شراء الذهب عاجلاً أم آجلاً. نتوقع حالياً أن سعر الذهب قد يصل إلى 2600 دولار للأونصة خلال 12 شهراً".

 

CNBC

gnews

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