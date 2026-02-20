عجز تجاري أمريكي يقترب من تريليون دولار .. الأعلى منذ 1960

الوكيل الإخباري- اتسع عجز الميزان التجاري للسلع والخدمات في الولايات المتحدة خلال ديسمبر الماضي، ليختتم عاما مضطربا اتسم بتقلبات السياسة الجمركية.



وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، أن الفجوة التجارية للسلع والخدمات اتسعت في ديسمبر الماضي مسجلة 70.3 مليار دولار. وبلغ العجز السنوي الإجمالي 901.5 مليار دولار، والذي يعد واحدا من أكبر العجوزات المسجلة في البيانات التي تعود إلى عام 1960.



وقال أورين كلاشكين، الخبير الاقتصادي في أسواق المال الوطنية، في مذكرة: "بعد كل العناوين الرئيسية المتعلقة بالرسوم الجمركية والتقلبات في البيانات، بالكاد تحرك العجز التجاري في 2025. مع تجاوز ذروة تأثير الرسوم الجمركية الآن على الأرجح، نتوقع أن تدخل التجارة في إيقاع أكثر قابلية للتنبؤ".



وشهدت بيانات التجارة تقلبات ملحوظة خلال عام 2025 على أساس شهري، حيث تفاعل المستوردون الأمريكيون مع الإعلانات المتلاحقة للرسوم الجمركية من قبل الرئيس دونالد ترامب. وكانت واردات الذهب والأدوية متقلبة بشكل خاص مع سعي الشركات لاستباق الرسوم المرتفعة.



وبحسب البلدان، تقلص العجز التجاري مع الصين بشكل حاد ليصل إلى حوالي 202 مليار دولار، وهو

الأصغر منذ أكثر من 20 عاما، ويعكس ارتفاع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات الصيني ة.



وبدلا من ذلك، أعيد توجيه التجارة إلى حد كبير عبر دول أخرى مثل المكسيك وفيتنام، حيث اتسع العجز معهما إلى مستويات قياسية.

