عشية عيد الأضحى.. الركود يضرب سوق الألبسة في سوريا

الوكيل الإخباري- تبدو حركة الإقبال على شراء الألبسة قبيل عيد الأضحى ضعيفة إلى درجة باتت معها السمة العامة للأسواق هي الركود، ويعود ذلك إلى قلة الإمكانيات المادية للسوريين وارتفاع أسعار الألبسة.



وقال نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ماهر الأزعط أن الطلب على الألبسة مع اقتراب عيد الأضحى ضعيف والأسواق تشهد حالة ركود غير مسبوقة عازيا ذلك إلى ضعف القوة الشرائية وعدم قدرة شريحة واسعة من السوريين على شراء الألبسة نتيجة الغلاء الفاحش لأسعارها في الأسواق.



وفي تصريح صحفي أكد الأزعط أن ركود الأسواق وتراجع المبيعات الناتجان عن ضعف القوة الشرائية تسببا في ارتفاع أسعار الألبسة بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى أن الأسعار كانت سترتفع بنسبة أكبر بكثير لو كانت حركة الأسواق جيدة ولم يكن هناك ركود لكن عدم قدرة شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود على شراء الألبسة أجبر التجار على عدم رفع الأسعار بالنسبة التي يلجؤون لرفعها عادة خلال مواسم الأعياد حيث بات أقل طقم ولادي من النوع الشعبي في السوق يكلف اليوم بحدود 600 ألف ليرة سورية من العملة القديمة أما في حال كانت نوعيته ممتازة فيمكن أن يصل سعره إلى حدود 3 ملايين ليرة.