الثلاثاء 2026-05-26 03:31 م

عشية عيد الأضحى.. الركود يضرب سوق الألبسة في سوريا

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 26-05-2026 03:02 م

الوكيل الإخباري-  تبدو حركة الإقبال على شراء الألبسة قبيل عيد الأضحى ضعيفة إلى درجة باتت معها السمة العامة للأسواق هي الركود، ويعود ذلك إلى قلة الإمكانيات المادية للسوريين وارتفاع أسعار الألبسة.

وقال نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ماهر الأزعط أن الطلب على الألبسة مع اقتراب عيد الأضحى ضعيف والأسواق تشهد حالة ركود غير مسبوقة عازيا ذلك إلى ضعف القوة الشرائية وعدم قدرة شريحة واسعة من السوريين على شراء الألبسة نتيجة الغلاء الفاحش لأسعارها في الأسواق.

وفي تصريح صحفي أكد الأزعط أن ركود الأسواق وتراجع المبيعات الناتجان عن ضعف القوة الشرائية تسببا في ارتفاع أسعار الألبسة بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

اضافة اعلان

 

وأشار إلى أن الأسعار كانت سترتفع بنسبة أكبر بكثير لو كانت حركة الأسواق جيدة ولم يكن هناك ركود لكن عدم قدرة شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود على شراء الألبسة أجبر التجار على عدم رفع الأسعار بالنسبة التي يلجؤون لرفعها عادة خلال مواسم الأعياد حيث بات أقل طقم ولادي من النوع الشعبي في السوق يكلف اليوم بحدود 600 ألف ليرة سورية من العملة القديمة أما في حال كانت نوعيته ممتازة فيمكن أن يصل سعره إلى حدود 3 ملايين ليرة.

 

ولفت إلى أن العائلة المؤلفة من خمسة أشخاص تحتاج اليوم وسطيا لحوالي 8 ملايين ليرة كحد أدنى من أجل تأمين كسوتها من الألبسة الشعبية الجديدة، مبينا بأن شريحة واسعة من العائلات من ذوي الدخل المحدود تكتفي اليوم بشراء الألبسة للأولاد فقط دون الأب والأم.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المنشآت السياحية في عجلون تستعد لاستقبال الزوار في عطلة العيد

أخبار محلية المنشآت السياحية في عجلون تستعد لاستقبال الزوار في عطلة العيد

ب

أخبار محلية اتحاد كرة القدم يكشف لون قميص النشامى أمام الأرجنتين

مخاوف المهاجرين تلاحق مونديال 2026 بأميركا

عربي ودولي مخاوف المهاجرين تلاحق مونديال 2026 بأميركا

ب

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تبدأ تعاملاتها على تباين

ب

أسواق ومال عشية عيد الأضحى.. الركود يضرب سوق الألبسة في سوريا

الحذيفي يؤكد في خطبة عرفة معاني الوحدة والتآلف بين المسلمين

عربي ودولي الحذيفي يؤكد في خطبة عرفة معاني الوحدة والتآلف بين المسلمين

ب

أخبار محلية الأمير علي يوجه دعوة للاعبي المنتخب المصابين لمؤازرة النشامى في كأس العالم

اتحاد كرة القدم يطلق الأغنية الرسمية للنشامى الأسبوع المقبل

أخبار محلية اتحاد كرة القدم يطلق الأغنية الرسمية للنشامى الأسبوع المقبل



 
 




الأكثر مشاهدة

 