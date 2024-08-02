عقود الذهب تعزز مكاسبها وتتجه نحو مكاسب أسبوعية

وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بأكثر من 1 بالمئة إلى 2507.2 دولار للأونصة. فيما صعد سعر التسليم الفوري بنسبة 0.7 بالمئة مسجلاً 2462.44 دولار للأونصة.
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