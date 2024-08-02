الجمعة 2024-08-02 04:39 م
 
 

عقود الذهب تعزز مكاسبها وتتجه نحو مكاسب أسبوعية

أونصة ذهب
أونصة ذهب




 

الجمعة، 02-08-2024 02:33 م

 الوكيل الإخباري - واصلت عقود الذهب مكاسبها خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما تتجه نحو مكاسب أسبوعية، بعدما قفزت لأعلى مستوى على الإطلاق مع تصريحات رئيس الفدرالي الأميركي عقب اجتماع السياسة النقدية في وقت سابق من هذا الأسبوع.


وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بأكثر من 1 بالمئة إلى 2507.2 دولار للأونصة. فيما صعد سعر التسليم الفوري بنسبة 0.7 بالمئة مسجلاً 2462.44 دولار للأونصة.


بترا

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