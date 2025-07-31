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عقود خام النحاس تهبط 21.4% وتسجل أكبر انخفاض يومي على الإطلاق

ل
أرشيفية
 
الخميس، 31-07-2025 10:20 م

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النحاس في الولايات المتحدة اليوم الخميس لتسجل أكبر انخفاض يومي على الإطلاق، بعدما فوجئ المستثمرون باستثناء المعدن المصقول من الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

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وهبطت عقود النحاس الأميركية لتسليم أيلول بنسبة 21.4 بالمئة إلى 4.39 دولار للرطل (9,781 دولار للطن المتري)، وفقًا لشبكة (سي إن إن).


وكانت الأسعار، قد ارتفعت منذ بدء تحقيقات ترامب بشأن رسوم النحاس في شباط، ما دفع إلى تدفق كميات كبيرة من النحاس إلى الولايات المتحدة للاستفادة من فرق السعر، غير أن التفاصيل التي صدرت مساء الأربعاء أوضحت أن الرسوم ستُفرض على المنتجات النحاسية نصف المصنعة، فيما تم استثناء الكاثودات والخامات الأولية، مثل مركزات النحاس.


وفي بورصة لندن للمعادن، انخفض سعر النحاس القياسي لعقود الثلاثة أشهر بنسبة 0.4 بالمئة إلى 9,657.50 دولار للطن.


أما في بورصة شنغهاي، فقد انخفض العقد الأكثر تداولاً بنسبة 1.3 بالمئة إلى 78,040 يوان للطن (10,850.95 دولار).


ويُعزى التراجع في الأسعار جزئياً إلى انكماش النشاط الصناعي في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، للشهر الرابع على التوالي.

 

بترا

 
 
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