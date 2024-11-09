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عملة البيتكوين تواصل الصعود وتتجاوز الـ 77 ألف دولار

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 09-11-2024 10:47 ص

الوكيل الإخباري- واصلت عملة البيتكوين الصعود أمس الجمعة، ووصلت إلى مستويات قياسية وتجاوزت حاجز الـ77 ألف دولار.

ويعكس النمو الملحوظ التوجه الكبير نحو الأصول الرقمية منذ فوز الرئيس دونالد ترامب الذي يدعم العملات الرقمية بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

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وفي وقت سابق، تحدثت "بلومبرغ" عن الخاسر والمستفيد الأكبرين في عالم الأصول الرقمية في حال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في سباق الرئاسة الأمريكية.


وأشارت الوكالة إلى أن شركات العملات المشفرة، التي تعرقلت جهودها لطرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، ستكون من بين أكبر الفائزين في عالم الأصول الرقمية في ظل رئاسة دونالد ترامب الثانية.


أما الشركات الأجنبية، المعرضة لخطر فقدان حصتها في السوق، فهي الخاسر الأكبر من تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة.


وقال كريستيان كاتاليني، مؤسس مختبر العملات المشفرة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "سيكون الجميع تقريبا في الولايات المتحدة فائزين إذا كانوا على استعداد للعمل وفقا للقواعد الجديدة عند تنفيذها".

 

RT

 
gnews

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