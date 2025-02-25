عملة "البيتكوين" عند أدنى مستوى منذ بداية 2024

الوكيل الإخباري- تراجعت عملة "البيتكوين"، في تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى منذ مطلع العام الجاري مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة في ظل اضطراب الأوضاع التجارية العالمية.



وبحلول الساعة 12:35 بتوقيت موسكو، تراجعت عملة "البيتكوين" بنسبة 2.95% إلى 88825.61 دولار، بحسب بيانات منصة "كوين ديسك" المختصة في العملات المشفرة.

اضافة اعلان



وبذلك تكون عملة "البيتكوين"، الأكثر شهرة في العالم، قد هبطت دون مستوى 89 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع العام الجاري 2024.

RT