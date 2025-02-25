الثلاثاء 2025-02-25 04:04 م
 

عملة "البيتكوين" عند أدنى مستوى منذ بداية 2024

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تعبيرية
الثلاثاء، 25-02-2025 02:34 م

الوكيل الإخباري- تراجعت عملة "البيتكوين"، في تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى منذ مطلع العام الجاري مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة في ظل اضطراب الأوضاع التجارية العالمية.

وبحلول الساعة 12:35 بتوقيت موسكو، تراجعت عملة "البيتكوين" بنسبة 2.95% إلى 88825.61 دولار، بحسب بيانات منصة "كوين ديسك" المختصة في العملات المشفرة.

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وبذلك تكون عملة "البيتكوين"، الأكثر شهرة في العالم، قد هبطت دون مستوى 89 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع العام الجاري 2024. 

 

RT

 
gnews

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