عملة "البيتكوين" عند أدنى مستوى منذ بداية 2024

وبحلول الساعة 12:35 بتوقيت موسكو، تراجعت عملة "البيتكوين" بنسبة 2.95% إلى 88825.61 دولار، بحسب بيانات منصة "كوين ديسك" المختصة في العملات المشفرة.
وبذلك تكون عملة "البيتكوين"، الأكثر شهرة في العالم، قد هبطت دون مستوى 89 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع العام الجاري 2024.
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